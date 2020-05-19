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Мхитарян рассказал о своей мечте 

Газета.Ru 2 часа назад
Мхитарян рассказал о своей мечте
Фото: Газета.ru
Игрок лондонского "Арсенала" Генрих Мхитарян рассказал о своей мечте, передает Goal.com.
Напомним, в текущем сезоне футболист выступает на правах аренды за римскую "Рому".
"Я мечтал играть в лучших европейских клубах. Считаю, что добился своей цели. Я усердно тренируюсь. Это не всегда легко, но иногда приходится собой жертвовать", — сказал Мхитарян.
Также хавбек выступал за английский "Манчестер Юнайтед", дортмундскую "Боруссию" и донецкий "Шахтер".
Ранее сообщалось о том, что 19 мая клубы Английской премьер-лиги (АПЛ) возобновят тренировочный процесс.
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