Форвард «Урала» Погребняк заразился коронавирусом

Игрок футбольного клуба «Урал» Павел Погребняк сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба команды.
Наличие коронавирусной инфекции в организме Погребняка было выявлено по результатам общекомандного тестирования. Его тест был повторно исследован в управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) по Свердловской области. Там подтвердили результат.
В настоящее время Погребняк находится под наблюдением врачей. Он переносит заболевание в легкой форме и чувствует себя хорошо.
«Тесты остальных представителей клуба дали отрицательный результат», — добавили в пресс-службе «Урала», пожелав Погребняку скорейшего выздоровления и возвращения на поле.
В начале недели, как сообщал «Рамблер», стало известно, что игрок футбольного клуба «Рубин» Константин Плиев заболел коронавирусной инфекцией. Сам он рассказал, что не ощущает никаких проблем, внешне болезнь не проявляется, в настоящее время он находится на «настоящем» карантине у себя дома, принимает витамины Д и C и антибиотики, пьет много воды, а также врач делает ему по два укола утром и вечером.