Форвард «Урала» Погребняк заразился коронавирусом

В настоящее время Погребняк находится под наблюдением врачей. Он переносит заболевание в легкой форме и чувствует себя хорошо.

«Тесты остальных представителей клуба дали отрицательный результат», — добавили в пресс-службе «Урала», пожелав Погребняку скорейшего выздоровления и возвращения на поле.