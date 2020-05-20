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Игрок АПЛ оказался под угрозой штрафа из-за стрижки 

Lenta.ru 1 час назад
Игрок АПЛ оказался под угрозой штрафа из-за стрижки
Фото: @sergeaurier
Клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) «Тоттенхэм» может оштрафовать защитника команды Сержа Орье. Об этом сообщает Sky Sports.
Футболист пригласил домой парикмахера, а затем выложил в соцсети фотографию с ним, похваставшись новой стрижкой. Сообщается, что это третий случай нарушения режима самоизоляции игроком за последние несколько недель.
Ранее ивуариец дважды проводил тренировки: сначала с другом, затем с одноклубником Муссой Сиссоко. Оба раза защитник приносил извинения и избегал санкций от клуба. Теперь же «Тоттенхэм» намерен провести расследование и, возможно, наказать Орье.
Орье выступает в составе «Тоттенхэма» с 2017 года, в текущем сезоне защитник провел 33 матча во всех турнирах, забил два мяча и отдал семь голевых передач. Лондонцы в 29 матчах АПЛ набрали 41 очко и занимают восьмое место в турнирной таблице.
Чемпионат Англии был приостановлен из-за пандемии коронавируса в начале марта. Возобновление турнира планируется в июне.
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Футбол , Мусса Сиссоко , Серж Орье
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