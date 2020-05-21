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Министр спорта высказался о возобновлении РПЛ 

Lenta.ru и ещё 36 4 часа назад
Министр спорта высказался о возобновлении РПЛ
Фото: РИА Новости
Министр спорта Олег Матыцин высказался о возобновлении Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит РИА Новости.
Матыцин заявил, что ведомство поддерживает решение Российского футбольного союза (РФС). При этом он отметил, что из-за пандемии коронавируса необходимо соблюдать меры безопасности.
«В регламенте РФС прописаны стандарты безопасности, при соблюдении которых можно проводить турнир. Уверен, болельщики с пониманием отнесутся к тому, что они будут следить за игрой любимых команд из дома», — подчеркнул министр.
Ранее 21 мая врач Лю Хуншэнь, ранее работавший в «Спартаке», посчитал, что преждевременно говорить о возобновлении сезона в РПЛ. По его мнению, ситуация с коронавирусом в России остается опасной.
Возобновление РПЛ запланировано на 21 июня. Матчи пройдут без зрителей. Командам позволят проводить по пять замен за встречу. Соревнования были приостановлены из-за пандемии. К моменту объявления паузы в турнире единолично лидирует петербургский «Зенит», опережая ближайших преследователей на девять очков.
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Комментарии 1
Футбол , РПЛ , Олег Матыцин , Спартак , Зенит , РФС , РИА Новости
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