Избиение Беседина попало на видео

На YouTube опубликовали видео пьяного конфликта с участием нападающего киевского «Динамо» и сборной Украины Артема Беседина . По данным Telegram-канала «Динамо Киев Inside», ролик был снят еще в 2016 году.

На видео Беседин выпивает в компании молодых людей и девушек, один из приятелей оскорбляет его, футболист отвечает ему тем же, получает удар по лицу и падает со стула.

«Ты теряешься в базаре, дядя, ты тут заблудился», — сказал ударивший Беседина молодой человек.

По данным «Динамо Киев Inside», инцидент произошел в межсезонье 2016/2017, но в клубе об этом узнали, как и о других «пьяных похождениях» футболиста, и оштрафовали его с последним предупреждением.

«Прошло три с лишним года. Человек женился, попал «под железный каблук», родился ребёнок. С «зелёным змием» Артем не то чтобы рассорился вдрызг, но поругался, встречаются друг с другом теперь намного реже», — рассказал Telegram-канал.

Как писал «Рамблер», сейчас Беседин отбывает годичную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.