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Опубликовано видео избиения футболиста сборной Украины 

Мария Иванова и ещё 1 4 часа назад
Избиение Беседина попало на видео
Фото: © EPA
На YouTube опубликовали видео пьяного конфликта с участием нападающего киевского «Динамо» и сборной Украины Артема Беседина. По данным Telegram-канала «Динамо Киев Inside», ролик был снят еще в 2016 году.
На видео Беседин выпивает в компании молодых людей и девушек, один из приятелей оскорбляет его, футболист отвечает ему тем же, получает удар по лицу и падает со стула.
«Ты теряешься в базаре, дядя, ты тут заблудился», — сказал ударивший Беседина молодой человек.
По данным «Динамо Киев Inside», инцидент произошел в межсезонье 2016/2017, но в клубе об этом узнали, как и о других «пьяных похождениях» футболиста, и оштрафовали его с последним предупреждением.
«Прошло три с лишним года. Человек женился, попал «под железный каблук», родился ребёнок. С «зелёным змием» Артем не то чтобы рассорился вдрызг, но поругался, встречаются друг с другом теперь намного реже», — рассказал Telegram-канал.
Как писал «Рамблер», сейчас Беседин отбывает годичную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.
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Футбол , Артем Беседин , Динамо
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