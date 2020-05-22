«Ювентус» начал переговоры о переходе Погба

Итальянский "Ювентус" начал переговоры с агентом Миной Райолой по трансферу футболиста "Манчестер Юнайтед" Поля Погба. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал le10sport.com.

По информации источника, туринский клуб видит во французском полузащитнике замену боснийцу Миралему Пьяничу и французу Адриану Рабьо, которые могут покинуть команду летом. "Ювентус" следит за 27-летним Погбой на протяжении года. Также на него претендуют мадридский "Реал" и французский ПСЖ.

В нынешнем сезоне игрок провел за "Манчестер Юнайтед" восемь матчей. На его счету две голевые передачи.

Погба перешел в "Манчестер Юнайтед" в 2016 году из "Ювентуса", сумма трансфера составила €105 млн и стала рекордной для английского клуба. В составе "Манчестер Юнайтед" Погба выиграл Лигу Европы. С "Ювентусом" француз четыре раза стал чемпионом Италии, дважды — обладателем Кубка Италии, трижды — Суперкубка Италии. В 2018 году в составе сборной Франции Погба стал чемпионом мира.