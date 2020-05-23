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Мамаев и Кокорин сидели зря 

Майк Габриелян и ещё 14 3 часа назад
Судебная коллегия Второго кассационного суда отменила приговор по уголовному делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Мосгорсуд 17 июня пересмотрит дело. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на представителя суда.
Выяснилось, что нижестоящий суд допустил "существенные нарушения уголовного и уголовно-процессуального закона". Однако, пока рано говорить о том, что Кокорин и Мамаев будут реабилитированы.
Адвокаты спортсменов настаивают, что из окончательного приговора должны быть исключены статьи за хулиганство. По их словам, вердикт о пересмотре является «абсолютно обоснованным решением».
Напомним, год назад Пресненский суд Москвы признал спортсменов и их знакомых виновными в хулиганстве и побоях. Они подрались в Москве с чиновниками и водителем Первого канала. Александр Кокорин и Александр Протасовицкий получили по 1,5 года колонии, Павел Мамаев и Кирилл Кокорин — по году и пять месяцев. Они отсидели в колонии и вышли на свободу.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что эксперты оценили, справедливо ли получили срок Кокорин и Мамаев.
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Футбол , Видео , Павел Мамаев , Кирилл Кокорин , Александр Протасовицкий , Александр Кокорин , Мосгорсуд
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