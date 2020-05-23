Мамаев и Кокорин сидели зря 

Выяснилось, что нижестоящий суд допустил "существенные нарушения уголовного и уголовно-процессуального закона". Однако, пока рано говорить о том, что Кокорин и Мамаев будут реабилитированы.

Адвокаты спортсменов настаивают, что из окончательного приговора должны быть исключены статьи за хулиганство. По их словам, вердикт о пересмотре является «абсолютно обоснованным решением».

Напомним, год назад Пресненский суд Москвы признал спортсменов и их знакомых виновными в хулиганстве и побоях. Они подрались в Москве с чиновниками и водителем Первого канала. Александр Кокорин и Александр Протасовицкий получили по 1,5 года колонии, Павел Мамаев и Кирилл Кокорин — по году и пять месяцев. Они отсидели в колонии и вышли на свободу.