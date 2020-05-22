Путин разрешил возобновить работу баз спортивных сборных 

Решение возобновить работу центров подготовки сборных при строгом соблюдении санитарных требований поддержал президент Владимир Путин

На совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке глава Минспорта Олег Матыцин доложил, что по поручению главы государства подготовлен план мероприятий по восстановлению системы учебно-тренировочных сборов.

С 25 мая готовы начать работу базы в Новогорске, озеро Круглое, с 1 июня — четыре федеральные базы в Краснодарском крае, Ставрополье и Крыму, доложил министр. Планируется начать подготовку по 21 виду спорта, включая три зимних.

Когда команды на сборах, то фактически и так находятся в изоляции, заметил Владимир Путин.

"Важно только, чтобы дисциплина была на должном уровне", — указал он, отметив, что с утра обсуждал уже эту тему с главой Минспорта.