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Путин разрешил возобновить работу баз спортивных сборных 

Российская Газета и ещё 1 3 часа назад
Путин разрешил возобновить работу баз спортивных сборных
Фото: РИА Новости
Решение возобновить работу центров подготовки сборных при строгом соблюдении санитарных требований поддержал президент Владимир Путин.
На совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке глава Минспорта Олег Матыцин доложил, что по поручению главы государства подготовлен план мероприятий по восстановлению системы учебно-тренировочных сборов.
С 25 мая готовы начать работу базы в Новогорске, озеро Круглое, с 1 июня — четыре федеральные базы в Краснодарском крае, Ставрополье и Крыму, доложил министр. Планируется начать подготовку по 21 виду спорта, включая три зимних.
Когда команды на сборах, то фактически и так находятся в изоляции, заметил Владимир Путин.
"Важно только, чтобы дисциплина была на должном уровне", — указал он, отметив, что с утра обсуждал уже эту тему с главой Минспорта.
"Вы мне сказали, что у вас могут возникнуть сложности с доставкой сборных команд к местам их тренировок на эти базы. Пожалуйста, я вам, конечно, помогу, не вижу никаких проблем", — обещал президент.
Видео дня. Соревнования по легкой атлетике проводят в онлайн-режиме
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Комментарии
Футбол , Олег Матыцин , Владимир Путин , Минспорта
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