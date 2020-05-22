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Слуцкий: в «Рубине» не стоит вопрос денег и первого места 

RT на русском и ещё 4 3 часа назад
Слуцкий: в «Рубине» не стоит вопрос денег
Фото: Reuters
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о работе с казанским коллективом.
«В «Рубине» я получил всё, что и предполагал: интересную молодую команду, интересный и долгосрочный проект, а также сверхадекватного руководителя, который присутствует с тобой, даже когда идёт монтаж теории. На данный момент мне интересен подобный уровень погружения и коммуникаций. Здесь не стоит вопрос денег, обязательного первого места», — заявил Слуцкий в ролике на канале «Коммент. Шоу» в YouTube.
Слуцкий возглавляет «Рубин» с декабря 2019 года. Ранее специалист работал с голландским «Витессом».
Ранее Слуцкий заявил, что Сёмин как никто заслужил огромных почестей.
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