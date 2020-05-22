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Источник: «Локомотив» может покинуть 11 футболистов 

RT на русском и ещё 3 2 часа назад
«Локомотив» могут покинуть 11 футболистов
Фото: fclm.ru
Московский «Локомотив» намерен избавиться от ряда футболистов в ближайшее трансферное окно.
Об этом сообщает «Чемпионат». По информации источника, клуб точно покинут Антон Коченков, Александр Коломейцев, Джефферсон Фарфан, Борис Ротенберг и Жоау Мариу. Истекают контракты у Эдера и Мацея Рыбуса. Также новый главный тренер команды не рассчитывает на Брайана Идову и Соломона Кверквелию. Не исключен вариант ухода из «Локомотива» Бенедикта Хёведеса и продажа Федора Смолова.
Новый тренер «железнодорожников» Марко Николич вступит в должность с 1 июня. На этом посту 40-летний серб заменит 73-летнего Юрия Сёмина.
Ранее сообщалось, как «Локомотив» собирается менять вектор развития после ухода Сёмина
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Футбол , Брайан Идову , Александр Коломейцев , Марко Николич , Борис Ротенберг , Антон Коченков , Соломон Кверквелия , Юрий Семин , Джефферсон Фарфан , Бенедикт Хеведес , Федор Смолов , Локомотив
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