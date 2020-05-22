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СМИ: «Манчестер Юнайтед» подал в суд на создателей игры Football Manager 

ТАСС и ещё 2 1 час назад
«МЮ» подал в суд на создателей игры Football Manager
Фото: Reuters
Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" подал в суд на разработчиков футбольного симулятора Football Manager в лице компании Sports Interactive за неправомерное использование названия клуба. Об этом сообщает агентство Associated Press.
Причиной недовольства клуба является использование дочерней компанией Sega упрощенного красно-белого варианта эмблемы команды рядом с названием команды, что является, по мнению английского клуба, нарушением использования товарного знака "Манчестер Юнайтед".
"Потребители ожидают увидеть логотип клуба рядом с название "Манчестер Юнайтед", и неспособность сделать это равносильна неправомерному использованию товарного знака", — заявил адвокат "Манчестер Юнайтед" Саймон Малынич.
В то же время разработчики заверяют, что с 1992 года использовали в подобном ключе название клуба и не имели каких-либо возражений со стороны "Манчестер Юнайтед", регулярно связываясь с представителями клуба для получения данных о команде.
"Манчестер Юнайтед" является 20-кратным чемпионом Англии, также команда 12 раз выигрывала кубок страны и трижды Лигу чемпионов. В таблице чемпионата Англии текущего сезона, который приостановлен из-за пандемии коронавируса, "Манчестер Юнайтед" идет на пятом месте, набрав в 29 турах 45 очков.
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Футбол , Прочее , Манчестер Юнайтед
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