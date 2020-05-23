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Медаль ЧМ по футболу ушла с молотка 

Майк Габриелян и ещё 1 3 часа назад
Медаль ЧМ по футболу ушла с молотка
Фото: РИА Новости
Футболист сборной Франции, выигравший чемпионат мира 2018 года в России, продал золотую медаль на аукционе за 65 тысяч евро. Об этом сообщает Le Soir.
Награда ушла с торгов аукционного дома Julien's Auctions. Имя футболиста не разглашается.
Сообщается, что на аукцион также попали бразильские золотые медали Кубка мира по футболу 1994 года и Кубка мира 2002 года. Они ушли с молотка за 44 тысячи и 46 тысяч евро соответственно.
Личные вещи баскетболиста Коби Брайанта, который трагически погиб в минувшем январе, также имели большой успех. Они принесли продавцам около 202,5 тысяч долларов, что в восемь раз больше предварительной оценки.
Ранее «Рамблер» сообщал, что министр спорта высказался о возобновлении российской премьер-лиги.
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