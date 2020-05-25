Состояние Погребняка ухудшилось

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«Новых симптомов нет! Обоняние не вернулось. Мне и детям становится лучше. Температуры нет, но и обоняния тоже. Слабость осталась. Тяжелее двум нашим мамкам! У них кашель и температура держится. Муж до сих пор в больнице, у него двусторонняя пневмония», — рассказала Погребняк в своём Instagram.

Коронавирусом заболели почти все члены семьи футболиста. В частности, инфекция выявлена у пары и их троих сыновей.