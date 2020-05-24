Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
17 мая

Испанская Примера

3 из 10
Все матчи
Атлетик Б
Атлетик Б
×
Леганес Леганес
Бетис
Бетис
×
Алавес Алавес
Сельта
Сельта
×
Леванте Леванте
24 мая

Испанская Примера

3 из 10
Все матчи
Осасуна
Осасуна
×
Мальорка Мальорка
Атлетико М
Атлетико М
×
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Эспаньол
Эспаньол
×
Сельта Сельта

«Сельта» захотела сохранить Смолова 

Lenta.ru и ещё 25 31 минуту назад
«Сельта» захотела сохранить Смолова
Фото: Kerstin Joensson / AP
Испанская «Сельта» рассчитывает сохранить российского нападающего Федора Смолова до конца нынешнего сезона. Об этом сообщает Faro De Vigo.
Клуб хочет продлить соглашение с игроком на фоне возобновления сезона в Ла Лиге и, следовательно, более позднего завершения сезона. «Сельта» уже провела первый раунд переговоров. Также испанцы рассчитывают сохранить еще семь арендованных футболистов. Ожидается, что чемпионат Испании возобновится 8 июня.
Смолов, права на которого принадлежат московскому «Локомотиву», перешел в клуб из Виго на правах аренды в конце января 2020 года. До паузы в Ла Лиге, вызванной распространением коронавирусной инфекции, россиянин провел шесть матчей за клуб, в которых отметился одним забитым мячом.
Смолов известен по выступлениям за «Краснодар», «Урал» и «Динамо». Также в активе 30-летнего форварда 39 матчей и 14 голов за сборную России.
Видео дня. На каких условиях российский спорт примет иностранных игроков и тренеров
Последние новости
В Подмосковье рассказали о следующем этапе смягчения ограничений из-за COVID-19 В Подмосковье рассказали о следующем этапе смягчения ограничений из-за COVID-19 В России выявили минимальное за три недели число новых случаев коронавируса В России выявили минимальное за три недели число новых случаев коронавируса ВЦИОМ отреагировал на данные Bloomberg о рейтинге Путина ВЦИОМ отреагировал на данные Bloomberg о рейтинге Путина
Футбол , Федор Смолов , Локомотив , Динамо , СБОРНАЯ РОССИИ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Барселона» отказалась продавать Гризманна
«Барселона» отказалась продавать Гризманна
Слуцкий объяснил отказ делать игрокам подарки
Слуцкий объяснил отказ делать игрокам подарки
Слуцкий высказался о слухах про конфликт с Мамаевым
Слуцкий высказался о слухах про конфликт с Мамаевым
«Локомотив» могут покинуть 11 футболистов
«Локомотив» могут покинуть 11 футболистов
Нурмагомедов опубликовал архивное фото и вспомнил отца
Нурмагомедов опубликовал архивное фото и вспомнил отца
Видео
Опубликовано видео челленджа Месси с туалетной бумагой
00:14
Опубликовано видео челленджа Месси с туалетной бумагой
Футбол
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
00:14
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
Летние виды спорта
Дзюба показал концерт соседей с балкона своего дома
00:15
Дзюба показал концерт соседей с балкона своего дома
Футбол
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
00:37
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
MMA
Мамаев и Кокорин сидели зря
00:39
Мамаев и Кокорин сидели зря
Футбол
Васильев назвал братьев Бё негодяями
02:27
Васильев назвал братьев Бё негодяями
Биатлон
Отцу Хабиба стало хуже
00:44
Отцу Хабиба стало хуже
MMA
«Барселона» покупает россиянина
00:05
«Барселона» покупает россиянина
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение