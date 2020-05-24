«Сельта» захотела сохранить Смолова 

Испанская «Сельта» рассчитывает сохранить российского нападающего Федора Смолова до конца нынешнего сезона. Об этом сообщает Faro De Vigo.

Клуб хочет продлить соглашение с игроком на фоне возобновления сезона в Ла Лиге и, следовательно, более позднего завершения сезона. «Сельта» уже провела первый раунд переговоров. Также испанцы рассчитывают сохранить еще семь арендованных футболистов. Ожидается, что чемпионат Испании возобновится 8 июня.

Смолов, права на которого принадлежат московскому «Локомотиву» , перешел в клуб из Виго на правах аренды в конце января 2020 года. До паузы в Ла Лиге, вызванной распространением коронавирусной инфекции, россиянин провел шесть матчей за клуб, в которых отметился одним забитым мячом.