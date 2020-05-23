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В Госдуме раскритиковали тренерскую перестановку в «Локомотиве» 

Газета.Ru 3 часа назад
В Госдуме раскритиковали перестановку в «Локомотиве»
Фото: Газета.ru
Депутат Государственной думы Игорь Лебедев высказался о решении руководства московского "Локомотива" не продлевать контракт с главным тренером Юрием Семиным.
Новым наставником команды будет сербский специалист Марко Николич.
"Когда на место Семина приглашают неизвестного серба, который в своей жизни почти ничего не выигрывал, это какое-то унижение для клуба", — заявил Лебедев в интервью YouTube-каналу "Футбольный Биги".
Ранее бывший президент "Локомотива" Николай Наумов выразил уверенность в скором увольнении сербского специалиста Марко Николича с поста главного тренера "железнодорожников".
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Футбол , Игорь Лебедев , Марко Николич , Николай Наумов , Юрий Семин , Локомотив , Госдума
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