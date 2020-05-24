Уткин сравнил возвращение Семина с онанизмом

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«Если футбол проводят для болельщиков, а они любят Семина, то почему бы не дать фанатам то, чего они хотят?» — поинтересовались у Уткина во время стрима на его Youtube-канале.

«Все любят онанизм. Но это не повод заниматься им прилюдно. Или всегда. Или делать это занятие смыслом жизни», — сказал популярный блогер.

«Локомотив» после первой части чемпионата, который приостановлен из-за пандемии коронавируса, набрал 41 очко. Команда Семина занимает второе место в турнирной таблице. Чемпионат должен возобновиться 21 июня.