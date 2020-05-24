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Уткин сравнил возвращение Семина в «Локомотив» с онанизмом 

Просто Про Спорт и ещё 1 1 час назад
Уткин сравнил возвращение Семина с онанизмом
Фото: РИА Новости
Известный журналист Василий Уткин оригинально ответил на вопрос, почему не нужно продлевать контракт с главным тренером «Локомотива» Юрием Семиным. 31 мая у 73-летнего наставника истекает договор с «железнодорожниками», а в первый день лета его место займет малоизвестный серб Марко Николич.
«Если футбол проводят для болельщиков, а они любят Семина, то почему бы не дать фанатам то, чего они хотят?» — поинтересовались у Уткина во время стрима на его Youtube-канале.
«Все любят онанизм. Но это не повод заниматься им прилюдно. Или всегда. Или делать это занятие смыслом жизни», — сказал популярный блогер.
«Локомотив» после первой части чемпионата, который приостановлен из-за пандемии коронавируса, набрал 41 очко. Команда Семина занимает второе место в турнирной таблице. Чемпионат должен возобновиться 21 июня.
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Футбол , Марко Николич , Василий Уткин , Юрий Семин , Локомотив
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