Уткин сравнил возвращение Семина с онанизмом

Известный журналист Василий Уткин оригинально ответил на вопрос, почему не нужно продлевать контракт с главным тренером «Локомотива» Юрием Семиным. 31 мая у 73-летнего наставника истекает договор с «железнодорожниками», а в первый день лета его место займет малоизвестный серб Марко Николич.
«Если футбол проводят для болельщиков, а они любят Семина, то почему бы не дать фанатам то, чего они хотят?» — поинтересовались у Уткина во время стрима на его Youtube-канале.
«Все любят онанизм. Но это не повод заниматься им прилюдно. Или всегда. Или делать это занятие смыслом жизни», — сказал популярный блогер.
«Локомотив» после первой части чемпионата, который приостановлен из-за пандемии коронавируса, набрал 41 очко. Команда Семина занимает второе место в турнирной таблице. Чемпионат должен возобновиться 21 июня.