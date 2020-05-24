Бывший игрок сборной России вспомнил драку с Дзюбой 

30-летний бывший игрок сборной России , в частности, вспомнил об эпизоде 2009 года, когда он подрался с на тот момент нападающем «Томи» Артемом Дзюбой . По словам Камболова, Семин лишил своего подопечного премиальных за нарушение дисциплины.

«На тот момент это были большие для меня деньги. Даже с Артемом этот момент вспоминаем. Глупо получилось. Молодость, горячая кровь…» — вспомнил он.

В 2009 году «Локомотив „обыграл „Томь“ со счетом 3:1. В ходе встречи между Камболовым и Дзюбой произошла стычка. Арбитр матча удалил обоих футболистов.

Камболов известен по выступлениям за „Локомотив“, „Рубин“ и „Краснодар“. Также в его активе шесть матчей за сборную страны.