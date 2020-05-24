Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
17 мая

Испанская Примера

3 из 10
Все матчи
Атлетик Б
Атлетик Б
×
Леганес Леганес
Бетис
Бетис
×
Алавес Алавес
Сельта
Сельта
×
Леванте Леванте
24 мая

Испанская Примера

3 из 10
Все матчи
Осасуна
Осасуна
×
Мальорка Мальорка
Атлетико М
Атлетико М
×
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Эспаньол
Эспаньол
×
Сельта Сельта

Бывший игрок сборной России вспомнил драку с Дзюбой 

Lenta.ru и ещё 3 3 часа назад
Бывший игрок сборной России вспомнил драку с Дзюбой
Фото: РИА Новости
Российский защитник «Краснодара» Руслан Камболов вспомнил о выступлениях за «Локомотив» при тренере Юрии Семине. Интервью с игроком опубликовано в «Чемпионат.com».
30-летний бывший игрок сборной России, в частности, вспомнил об эпизоде 2009 года, когда он подрался с на тот момент нападающем «Томи» Артемом Дзюбой. По словам Камболова, Семин лишил своего подопечного премиальных за нарушение дисциплины.
«На тот момент это были большие для меня деньги. Даже с Артемом этот момент вспоминаем. Глупо получилось. Молодость, горячая кровь…» — вспомнил он.
В 2009 году «Локомотив „обыграл „Томь“ со счетом 3:1. В ходе встречи между Камболовым и Дзюбой произошла стычка. Арбитр матча удалил обоих футболистов.
Камболов известен по выступлениям за „Локомотив“, „Рубин“ и „Краснодар“. Также в его активе шесть матчей за сборную страны.
Видео дня. На каких условиях российский спорт примет иностранных игроков и тренеров
Последние новости
В России выявили минимальное за три недели число новых случаев коронавируса В России выявили минимальное за три недели число новых случаев коронавируса ВЦИОМ отреагировал на данные Bloomberg о рейтинге Путина ВЦИОМ отреагировал на данные Bloomberg о рейтинге Путина Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 24 мая Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 24 мая
Футбол , Руслан Камболов , Юрий Семин , Артем Дзюба , Локомотив , СБОРНАЯ РОССИИ , Чемпионат.com
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кличко вспомнил конфликт с «дедом» в советской армии
Кличко вспомнил конфликт с «дедом» в советской армии
Шарапова показала свой накачанный пресс
Шарапова показала свой накачанный пресс
Слуцкий: в «Рубине» не стоит вопрос денег
Слуцкий: в «Рубине» не стоит вопрос денег
Форвард «Урала» Погребняк заразился коронавирусом
Форвард «Урала» Погребняк заразился коронавирусом
Путин разрешил возобновить работу баз спортивных сборных
Путин разрешил возобновить работу баз спортивных сборных
Видео
Опубликовано видео челленджа Месси с туалетной бумагой
00:14
Опубликовано видео челленджа Месси с туалетной бумагой
Футбол
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
00:14
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
Летние виды спорта
Дзюба показал концерт соседей с балкона своего дома
00:15
Дзюба показал концерт соседей с балкона своего дома
Футбол
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
00:37
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
MMA
Мамаев и Кокорин сидели зря
00:39
Мамаев и Кокорин сидели зря
Футбол
Васильев назвал братьев Бё негодяями
02:27
Васильев назвал братьев Бё негодяями
Биатлон
Отцу Хабиба стало хуже
00:44
Отцу Хабиба стало хуже
MMA
«Барселона» покупает россиянина
00:05
«Барселона» покупает россиянина
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение