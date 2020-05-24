Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё

СМИ: Зидан нарушил карантин 

RT на русском и ещё 10 3 часа назад
Зидан нарушил карантин
Фото: Reuters
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан нарушил карантин, покинув столицу Испании.
Как сообщает Sport.es, Зидан уехал в деревню, расположенную в пригороде Мадрида, чтобы посетить дом, купленный им в прошлом году.
Отмечается, что, если нарушение будет доказано, 47-летний специалист будет оштрафован на €1500.
Сезон испанской Примеры был приостановлен из-за пандемии коронавируса в середине марта, как и многие другие турниры в Европе. На момент паузы было сыграно 27 из 38 туров.
Ранее сообщалось, что футболисты «Севильи» извинились за нарушение карантина.
Видео дня. На каких условиях российский спорт примет иностранных игроков и тренеров
RT на русском: последние новости
Мосгорсуд пересмотрит приговор Кокорину и Мамаеву 17 июня Мосгорсуд пересмотрит приговор Кокорину и Мамаеву 17 июня Смолов считает, что «Сельта» способна бороться за высокие места в Примере Смолов считает, что «Сельта» способна бороться за высокие места в Примере СМИ: «Манчестер Юнайтед» подал в суд на создателей компьютерной игры СМИ: «Манчестер Юнайтед» подал в суд на создателей компьютерной игры
Футбол , Зинедин Зидан , Реал
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Теннисист Басилашвили освобождён под залог
Теннисист Басилашвили освобождён под залог
Глава FFF отреагировал на критику президента «Лиона»
Глава FFF отреагировал на критику президента «Лиона»
Игуаин может продолжить карьеру в США
Игуаин может продолжить карьеру в США
Капитан клуба АПЛ отказался тренироваться
Капитан клуба АПЛ отказался тренироваться
Свитер Овечкина продан за рекордные деньги
Свитер Овечкина продан за рекордные деньги
Видео
Опубликовано видео челленджа Месси с туалетной бумагой
00:14
Опубликовано видео челленджа Месси с туалетной бумагой
Футбол
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
00:14
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
Летние виды спорта
Дзюба показал концерт соседей с балкона своего дома
00:15
Дзюба показал концерт соседей с балкона своего дома
Футбол
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
00:37
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
MMA
Мамаев и Кокорин сидели зря
00:39
Мамаев и Кокорин сидели зря
Футбол
Васильев назвал братьев Бё негодяями
02:27
Васильев назвал братьев Бё негодяями
Биатлон
Отцу Хабиба стало хуже
00:44
Отцу Хабиба стало хуже
MMA
«Барселона» покупает россиянина
00:05
«Барселона» покупает россиянина
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение