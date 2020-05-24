Зидан нарушил карантин

Как сообщает Sport.es, Зидан уехал в деревню, расположенную в пригороде Мадрида, чтобы посетить дом, купленный им в прошлом году.

Отмечается, что, если нарушение будет доказано, 47-летний специалист будет оштрафован на €1500.

Сезон испанской Примеры был приостановлен из-за пандемии коронавируса в середине марта, как и многие другие турниры в Европе. На момент паузы было сыграно 27 из 38 туров.

Ранее сообщалось, что футболисты «Севильи» извинились за нарушение карантина.