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СМИ: футболисты «Севильи» нарушили режим самоизоляции, устроив вечеринку 

Спорт РИА Новости и ещё 15 11 часов назад
Футболисты «Севильи» устроили вечеринку
Фото: Reuters
Четыре футболиста испанской "Севильи" нарушили режим самоизоляции, устроив вечеринку у бассейна, сообщает Marca.
Как отмечается, на вечеринке, в которой приняли участие более 10 человек, были замечены Лукас Окампос, Франко Васкес, Люк Де Йонг и Эвер Банега.
Соблюдение режима самоизоляции, введенного из-за пандемии коронавируса, является одним из главных условий для возобновления чемпионата Испании, согласно протоколу по защите здоровья игроков. Поэтому теперь футболистам "Севильи" грозят серьезные санкции не только от руководства клуба, но и от футбольных властей страны.
Видео дня. Как изменились футболисты за время самоизоляции
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Футбол , Новости Примеры , Лукас Окампос , Франко Васкес
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