Футболисты «Севильи» устроили вечеринку

Четыре футболиста испанской "Севильи" нарушили режим самоизоляции, устроив вечеринку у бассейна, сообщает Marca.

Как отмечается, на вечеринке, в которой приняли участие более 10 человек, были замечены Лукас Окампос Франко Васкес , Люк Де Йонг и Эвер Банега.

Соблюдение режима самоизоляции, введенного из-за пандемии коронавируса, является одним из главных условий для возобновления чемпионата Испании, согласно протоколу по защите здоровья игроков. Поэтому теперь футболистам "Севильи" грозят серьезные санкции не только от руководства клуба, но и от футбольных властей страны.