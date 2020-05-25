«В Европе нет души, а у России она есть»

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Бывший полузащитник футбольного клуба "Москва" Бранислав Крунич сравнил особенности жизни в России и в Европе.

Футболист выступал в России с 2005 по 2010 годы, защищая цвета "Томи", "Москвы", а также брянского "Динамо"

"Возвращение Слуцкого? Недавно я встретился с Леонидом Викторовичем на сборах в Турции. Пообщался с ним, а также с Олегом Кузьминым и Сергеем Козко, с которыми играл в "Москве". Если бы передо мной стоял выбор между Европой и Россией, я бы всегда выбирал второе. Россия — отличная страна, в ней есть что-то особенное. Мне ближе ее традиции и культура. В Европе все выглядит красиво, но на самом деле это не совсем так. Там нет души, а у России она есть", — рассказал Крунич в интервью "Известиям".

"Слуцкий тренировал в Нидерландах, но не думаю, что их чемпионат намного лучше российского. Да, там есть сильный клуб — "Аякс", а в России много хороших команд: "Зенит", "Спартак", "Локомотив", сейчас подтянулся еще и "Краснодар". В свое время "Рубин" тоже становился чемпионом и обыгрывал "Барселону". Так что меня не удивило возвращение Слуцкого в Россию", — добавил Крунич.

В России Крунич также выступал за "Томь" и брянское "Динамо". Полузащитник завершил карьеру в 2013 году.