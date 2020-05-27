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Георгий Джикия: «Если я футболист и мне платят такую зарплату, почему я должен от нее отказываться?» 

Sports.ru и ещё 24 1 час назад
Джикия порассуждал о своей высокой зарплате
Фото: РИА Новости
Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал о том, как изменились его доходы в период пандемии коронавируса.
«Есть люди, которые завидуют тому, что другие получают больше денег, но ведь это все индивидуально. Если я футболист и мне платят такую зарплату, почему я должен от нее отказываться? Существуют такие реалии, я лишь являюсь их частью.
То, что зарплаты игрокам в футбольном клубе «Спартак» сократили на 40%, — это общекомандное решение. Мы решили в такой непростой ситуации пойти навстречу клубу, ведь он тоже испытывает большие проблемы.
Что касается Леонида Арнольдовича, он выделил 10 млн рублей на борьбу с коронавирусом, но это никак не связано с сокращением наших зарплат, потому что Леонид Арнольдович часто сам проводит такие благотворительные акции. Что касается моих личных доходов, они немного сократились. А наши контракты действуют до окончания сезона, поэтому пока все условия сохраняются, насколько я знаю. Все ждут возобновления чемпионата, дальше уже будут подводиться какие-то итоги. Если говорить про мои рекламные контракты, они все сохранились. Самая крупная компания, с которой я сотрудничаю на данный момент, — это Nike. Новых контрактов пока нет.
Что касается переговоров, которые велись во время сезона, они приостановились примерно в марте. В данный момент мы тренируемся дома и никаких тестов на коронавирус нам не делали», — сказал Джикия.
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Комментарии
Футбол , Сборная России , Георгий Джикия , Спартак
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