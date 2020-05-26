Как «Зенит» отметил 95-летний юбилей 

25 мая санкт-петербургский «Зенит» отметил своё 95-летие. Из-за пандемии коронавируса празднование обошлось без многочисленных торжественных мероприятий, предполагающих большое скопление людей, однако без сюрпризов город и его жители не остались. Клуб подготовил обширную программу.

Старт празднику был дан в момент, когда Санкт-Петербург ещё только просыпался. В 6 утра на набережной Невы состоялся запуск одного из самых больших аэростатов России. В нём приняли участие титулованные представители отечественного воздухоплавания — Иван Меняйло и Михаил Баканов. Воздушный шар поднял на высоту 150 м баннер с изображением болельщика, держащего в руках флаг сине-бело-голубых. Над его созданием работало фанатское объединение команды.

«Это одно из самых крупных рукописных полотен за всю историю фанатского движения сине-бело-голубых (размер — 60х40 м, вес ткани — 500 кг, общий вес поднимаемой конструкции — 900 кг) и одно из самых масштабных в истории европейского футбола. За две недели подготовки было использовано 2,4 тыс. квадратных метров ткани и более 900 л краски», — сообщили в пресс-службе клуба.

После того, как полотно опустилось на землю, болельщики зажгли файеры, а набережная окрасилась в цвета «Зенита».

Днём к торжеству присоединились представители команды. Генеральный директор Александр Медведев, главный тренер Сергей Семак, капитан Бранислав Иванович, а также нападающий Артём Дзюба удостоились чести совершить традиционный полуденный выстрел из пушки Петропавловской крепости. Затем одновременно зажглись огни на ещё одном символе Северной столицы — Ростральных колоннах.

«Поздравляю всех жителей Санкт-Петербурга, поклонников нашей команды с последней круглой датой перед грандиозным 100-летним юбилеем. На протяжении многих лет болельщики и клуб являлись достопримечательностью города. Надеюсь, что мы не разочаровываем вас своей игрой. Хочется пожелать вам здоровья и успехов в личной жизни, а команде — чаще радовать сограждан», — обратился к поклонникам «Зенита» Семак.

В связи с ограничительными мерами некоторые приуроченные к юбилею мероприятия прошли в онлайн-формате, что помогло болельщикам присоединиться к торжеству не выходя из дома. Так, виртуальный музей команды подготовил проект, представив в цвете чёрно-белые фотографии команды прошлых лет.

Кроме того, был организован шестичасовой музыкальный онлайн-фестиваль, участие в котором приняли именитые уроженцы Санкт-Петербурга и болельщики «Зенита». На сцене выступили Игорь Корнелюк Татьяна Буланова , группа Billy's Band и другие. Кроме того, к трансляции присоединялись функционеры, тренеры и легендарные игроки прошлого.

Поздравления с круглой датой не прекращались на протяжении всего дня. Одним из первых к «Зениту» и его болельщикам обратился губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, который ранее признался, что является поклонником команды с 40-летним стажем и старается не пропускать ни одного домашнего матча.

«Зенит» XXI века — признанный лидер футбольной России, мощный и современный клуб, один из наиболее известных и успешных в Европе. Он прославил наш город славными победами в Кубке УЕФА и Суперкубке Европы, в национальных турнирах и по праву считается визитной карточкой Северной столицы. Каждый успех «Зенита», каждая красивая игра радует нас и придаёт нам сил для новых свершений во славу Санкт-Петербурга», — цитирует Беглова РИА Новости.

В свою очередь, Медведев предположил, что в нынешнем сезоне сине-бело-голубые сумеют завоевать второе чемпионство подряд, а последующие годы в преддверии векового юбилея ознаменуются ещё большими успехами.

«95 лет — это очень серьёзная дата! Сколько времени прошло с тех пор, когда была создана команда, с которой начинается история «Зенита». За эти годы прошло много больших событий не только в спорте: и страна у нас другая, и чемпионат по-другому называется. «Зенит» и в советское время одержал победу в чемпионате и в кубке, а сейчас стал одним из ведущих клубов России, регулярно играющим в еврокубках», — приводит слова Медведева ТАСС.

Лучший бомбардир в истории команды Александр Кержаков также выразил уверенность в том, что команда не упустит золото Российской-премьер лиги (РПЛ), чем порадует своих поклонников в юбилейный год.

«За пять лет было бы здорово иметь на своей футболке вторую звезду. Очень желаю этого болельщикам и клубу!», — заявил Кержаков.

Ветеран «Зенита» Константин Зырянов , занимающий ныне пост наставника молодёжного состава, признался, что за последние 13 лет клуб оставил важный след в его жизни.

«Это практически вся моя жизнь. В будущее я не заглядывал, не обсуждал — наверное, это говорит о том, что оно будет безоблачным, долгим и продолжительным. Сейчас мы отмечаем 95 лет, через 5 лет будет уже вековой юбилей — шикарная дата. И я хочу пожелать всем болельщикам, руководителям, работникам клуба только процветания и благополучия», — отметил Зырянов.