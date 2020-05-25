«Торпедо» остался без президента

Все новости на карте

Московский футбольный клуб "Торпедо" прекратил сотрудничество с Еленой Еленцевой, ранее занимавшей пост президента клуба. Об этом сообщает пресс-служба команды.

"Мы благодарим Елену Васильевну за большой вклад в развитие "Торпедо" и желаем профессиональных успехов", — говорится в сообщении.

Еленцева занимала пост президента "Торпедо" с декабря 2017 года, действие трудового соглашения завершится 31 мая. Ранее она работала заместителем управляющего стадиона имени Эдуарда Стрельцова , а с 2013 года была назначена директором арены.

Сезон Олимп — Футбольной национальной лиги был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса. "Торпедо" по итогам чемпионата заняло четвертое место, не сумев пробиться в высший дивизион первенства страны.