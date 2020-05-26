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Футболист «Ювентуса» Коста задумывался о завершении карьеры из-за частых травм 

RT на русском и ещё 7 3 часа назад
Коста задумывался о завершении карьеры
Фото: Reuters
Полузащитник туринского «Ювентуса» Дуглас Коста рассказал, что задумывался о возможном завершении карьеры из-то частых травм.
«Бывают моменты, когда думаю о том, смогу ли играть на прежнем уровне. Я выхожу на поле и раз за разом травмируюсь, потом смотрю футбол по телевизору и понимаю, что это моя страсть, от которой получаю удовольствие. Мне пришлось обратиться к ментальному тренеру, ведь меня раздражают постоянные разговоры со стороны о том, что из-за травм я не могу раскрыться до конца. У меня есть потенциал стать лучшим, но постоянные повреждения мешают добиться результата», — приводит слова Косты Football Italia со ссылкой на The Players' Tribune.
29-летний Коста играет за «Ювентус» с 2018 года, и за это время провёл 90 матчей. В его активе также выступления за мюнхенскую «Баварию», донецкий «Шахтёр» и бразильский «Гремио», воспитанником которого он является.
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Футбол , Дуглас Коста
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