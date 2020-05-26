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Торбинский назвал главный клуб в своей карьере 

RT на русском и ещё 5 4 часа назад
Торбинский назвал главный клуб в своей карьере
Фото: соцсети
Бывший полузащитник сборной России по футболу Дмитрий Торбинский рассказал, какой клуб он считает самым главным в своей карьере.
«Главный клуб в моей жизни? Наверное, тот, который воспитал. Хотя я считаю, что главный для меня — «Краснодар». Этот клуб оставил очень хорошее впечатление, при том, что я спартаковец. Вся инфраструктура, главный человек — Сергей Галицкий, стадион, который построил он, болельщики. Когда смотрю на «Краснодар», то нет ощущения, что это российская команда, будто иностранная. Но команда со своим стилем. Какие бы игроки не приходили, он остаётся», — сказал Торбинский в прямом эфире в Instagram Марии Командной.
Торбинский является воспитанником «Спартака», за который отыграл с 2002 по 2007 годы. В его активе также выступления за «Локомотив», «Рубин», «Ростов», кипрский «Пафос», «Балтику», «Енисей», и «Краснодар», цвета которого он защищал с 2015 по 2017 годы.
Ранее Торбинский заявил, что не хочет возвращаться в Россию из США.
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Футбол , Сергей Галицкий , Дмитрий Торбинский , Спартак , Локомотив , СБОРНАЯ РОССИИ
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