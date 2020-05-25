Переехавший в США Торбинский пожаловался на цены

«В Калифорнии беда с бездомными, стало хуже. В Америке дорогие руки, но качество оставляет желать лучшего, особенно в сфере услуг. В Москве этот сервис лучше. Есть впечатление, что в США всё мегакрутое, но это не так. Цены тут сумасшедшие, и ты не понимаешь, за что платишь», — сказал Торбинский с совместном эфире в Instagram с журналисткой Марией Командной.

Он также отметил отличие менталитета русских людей и жителей Соединённых Штатов. По его словам, пока он не может считать себя американцем.

«Мы поддерживаем русский язык в семье, говорим на нём. Дети, когда вырастут, сами будут выбирать. Но опыт для них хороший. Тут ещё и испанский сплошь и рядом», — добавил Торбинский.

35-летний футболист, являющийся воспитанником московского «Спартака» , на протяжении карьеры, помимо красно-белых, играл за такие клубы, как «Локомотив» , «Рубин», «Ростов», «Краснодар», кипрский «Пафос», «Балтика» и «Енисей», из которого ушёл в 2019 году.

В составе сборной России он играл с 2007 по 2016 год, завоевав с командой бронзу Евро-2008.

Ранее Торбинский заявил, что не хочет возвращаться в Россию из США.