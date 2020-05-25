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Экс-футболист сборной России: цены в США сумасшедшие 

RT на русском и ещё 3 3 часа назад
Переехавший в США Торбинский пожаловался на цены
Фото: globallookpress.com
Бывший полузащитник сборной России по футболу Дмитрий Торбинский рассказал жизни в США.
«В Калифорнии беда с бездомными, стало хуже. В Америке дорогие руки, но качество оставляет желать лучшего, особенно в сфере услуг. В Москве этот сервис лучше. Есть впечатление, что в США всё мегакрутое, но это не так. Цены тут сумасшедшие, и ты не понимаешь, за что платишь», — сказал Торбинский с совместном эфире в Instagram с журналисткой Марией Командной.
Он также отметил отличие менталитета русских людей и жителей Соединённых Штатов. По его словам, пока он не может считать себя американцем.
«Мы поддерживаем русский язык в семье, говорим на нём. Дети, когда вырастут, сами будут выбирать. Но опыт для них хороший. Тут ещё и испанский сплошь и рядом», — добавил Торбинский.
35-летний футболист, являющийся воспитанником московского «Спартака», на протяжении карьеры, помимо красно-белых, играл за такие клубы, как «Локомотив», «Рубин», «Ростов», «Краснодар», кипрский «Пафос», «Балтика» и «Енисей», из которого ушёл в 2019 году.
В составе сборной России он играл с 2007 по 2016 год, завоевав с командой бронзу Евро-2008.
Ранее Торбинский заявил, что не хочет возвращаться в Россию из США.
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Комментарии 34
Футбол , Дмитрий Торбинский , Спартак , Локомотив , СБОРНАЯ РОССИИ
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