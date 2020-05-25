Коронавирус сорвал переход Кака в ЦСКА 

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Защитник бразильского «Крузейро» Кака в предстоящее трансферное окно мог стать футболистом московского ЦСКА , но переход вряд ли состоится из-за пандемии коронавируса. Зимой 2020-го агент бразильского игрока опровергал интерес российской команды к своему клиенту.

Как сообщает Esporte Interativo, армейский клуб собирался выложить за игрока четыре миллиона евро, но маловероятно, что на фоне мирового экономического кризиса найдет «лишние» деньги.

Известно, что ныне «Крузейро» испытывает финансовые проблемы. В прошлом сезоне этот клуб впервые в своей истории вылетел из высшего эшелона бразильского футбола.

21-летний Кака действует в центре обороны. За «Крезейро» он сыграл 21 встречу и забил один мяч.