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Ургант подарил «Зениту» букет из «Боярских» 

Павел Тиунов и ещё 4 1 час назад
Ургант сделал «Зениту» оригинальный подарок
Фото: РИА Новости
Телеведущий Иван Ургант в рамках программы «Вечерний Ургант» креативно поздравил петербургский футбольный клуб «Зенит» с 95-летием. Он подарил команде отпечатанный н бумаге букет, в котором место цветов заняло размноженное изображение Михаила Боярского.
Ургант, вспомнив, что 25 мая отмечается день рождения петербургского клуба, заявил, что в праздник «Зениту» подарят «всё», но не букет цветов.
«Мы решили подарить букет, настоящий букет. Букет, который мы собрали из 95 Михаилов Боярских (актер Михаил Боярский — фанат «Зенита» — прим. ред.)», — заявил телеведущий, показывая изображение букета, отпечатанное на листе бумаги.
При этом Ургант добавил, что букет неслучайно повязан красной спартаковской (красно-белые цвета — цвета футбольной команды «Спартак», принципиального соперника «Зенита» — прим. ред.) лентой, поскольку «собирался в Москве».
Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что чемпионат России по футболу, приостановленный из-за пандемии коронавируса, планируется возобновить с 21 июня. При этом в Российском футбольном союзе отметили, что стадионы для проведения матчей турнира будут выбираться с учетом эпидемиологической ситуации.
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Футбол , Иван Ургант , Михаил Боярский , Спартак , Зенит , РФС
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