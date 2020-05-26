Ургант сделал «Зениту» оригинальный подарок

Все новости на карте

Ургант, вспомнив, что 25 мая отмечается день рождения петербургского клуба, заявил, что в праздник «Зениту» подарят «всё», но не букет цветов.

«Мы решили подарить букет, настоящий букет. Букет, который мы собрали из 95 Михаилов Боярских (актер Михаил Боярский — фанат «Зенита» — прим. ред.)», — заявил телеведущий, показывая изображение букета, отпечатанное на листе бумаги.

При этом Ургант добавил, что букет неслучайно повязан красной спартаковской (красно-белые цвета — цвета футбольной команды «Спартак» , принципиального соперника «Зенита» — прим. ред.) лентой, поскольку «собирался в Москве».