Жена Погребняка рассказала о состоянии болеющей семьи

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Вслед за выявленной у Павла Погребняка болезнью, а также обнаружением у него двусторонней пневмонии, на CoViD-19 проверили всю семью футболиста — супругу, мать и тещу, а также троих детей. Диагноз подтвердился, а супруга спортсмена, модель и звезда Instagram Мария Погребняк регулярно делится новостями с подписчиками. Накануне Мария Погребняк сообщила, как обстоят дела в семье и с какими симптомами столкнулись домочадцы. Спустя неделю болезни все домочадцы идут на поправку.

«Тяжелее всего мамам. Свекровь в больнице, муж тоже в больнице, но он уже пошел на поправку. У мамы кашель. Была температура 37,8 — 37,9 и кашель. Сейчас нет температуры, но кашель и слабость остались» — рассказала модель в stories своего аккаунта.

Ранее Мария рассказывала, что у старшего сына была обнаружена пневмония, все трое наследников температурили. Сама модель переносит болезнь с потерей обоняния.