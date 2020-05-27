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Паспорт болельщика для въезда в РФ на матчи чемпионата Европы по футболу аннулирован 

ТАСС и ещё 2 36 минут назад
Паспорт болельщика для въезда в РФ аннулирован
Фото: ТАСС
Паспорт болельщика (Fan ID) для въезда на территорию России на матчи чемпионата Европы по футболу аннулирован в связи с переносом турнира на год из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Минкомсвязи РФ.
Чемпионат Европы должен был пройти с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах, в том числе в Санкт-Петербурге, однако из-за пандемии коронавируса турнир был перенесен на 2021 год.
"Учитывая данный факт, паспорт болельщика для въезда и выезда из Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства в 2020 году, а именно с 30 мая по 13 июля 2020 года, недействителен", — говорится в сообщении.
О порядке оформления и получения паспорта болельщика, а также действительности уже выданных Fan ID будет сообщено в ближайшее время.
Чемпионат Европы, в соответствии с новыми датами, запланирован на период с 11 июня по 11 июля 2021 года. Ранее Россия предоставила УЕФА правительственные гарантии готовности принять матчи чемпионата Европы. Санкт-Петербург примет три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов турнира. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Бельгии, Финляндии и Дании, две первые встречи пройдут в Санкт-Петербурге, третья — в Копенгагене.
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Футбол , УЕФА , СБОРНАЯ РОССИИ
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