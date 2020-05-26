Названо имя нового президента ФК «Торпедо»

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«Новым президентом клуба станет Денис Маслов. Перед новым руководством будут стоять такие же цели, как и перед старым. На сезон-2020/21 — закрепиться в ФНЛ и показывать красивую игру, которая нравится нашим болельщикам, соответственно, мотивация будет выигрывать в каждом матче. Но задачи по повышению в классе не стоит», — приводит слова Авдеева ТАСС.

Он отметил, что решение не продлевать соглашение с Еленой Еленцевой занимавшей пост президента клуба с 2017 года, было принято по обоюдному согласию.

«За всё, что она сделала, я ей выражаю огромную благодарность. Уверен, что мы будем продолжать человеческие отношения. Это чисто бизнес-решение — контракт закончился и стороны решили его не продлевать, здесь нет никакого конфликта и никаких претензий к Елене Васильевне со стороны администрации клуба», — добавил владелец клуба.

ФК «Торпедо» по итогам сезона Футбольной национальной лиги (ФНЛ), который был завершён досрочно из-за коронавируса, занял четвёртое место.

Ранее сообщалось, что в «Торпедо» объявили об уходе Еленцевой с поста президента клуба.