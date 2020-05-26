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Новым президентом ФК «Торпедо» станет Денис Маслов 

RT на русском 1 час назад
Названо имя нового президента ФК «Торпедо»
Фото: РИА Новости
Владелец московского футбольного клуба «Торпедо» Роман Авдеев сообщил, что бывший исполнительный директор пермского «Амкара» Денис Маслов станет новым президентом клуба.
«Новым президентом клуба станет Денис Маслов. Перед новым руководством будут стоять такие же цели, как и перед старым. На сезон-2020/21 — закрепиться в ФНЛ и показывать красивую игру, которая нравится нашим болельщикам, соответственно, мотивация будет выигрывать в каждом матче. Но задачи по повышению в классе не стоит», — приводит слова Авдеева ТАСС.
Он отметил, что решение не продлевать соглашение с Еленой Еленцевой занимавшей пост президента клуба с 2017 года, было принято по обоюдному согласию.
«За всё, что она сделала, я ей выражаю огромную благодарность. Уверен, что мы будем продолжать человеческие отношения. Это чисто бизнес-решение — контракт закончился и стороны решили его не продлевать, здесь нет никакого конфликта и никаких претензий к Елене Васильевне со стороны администрации клуба», — добавил владелец клуба.
ФК «Торпедо» по итогам сезона Футбольной национальной лиги (ФНЛ), который был завершён досрочно из-за коронавируса, занял четвёртое место.
Ранее сообщалось, что в «Торпедо» объявили об уходе Еленцевой с поста президента клуба.
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Комментарии
Футбол , Денис Маслов , Роман Авдеев , Торпедо , ИТАР-ТАСС
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