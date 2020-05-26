Роналду попал футбольным мячом в баскетбольное кольцо 

Португальскому футболисту «Ювентуса» Криштиану Роналду удалось попасть мячом в баскетбольное кольцо во время тренировки.
Ролик был опубликован в клубном Twitter.
As easy as you like, @Cristiano! 🏀😳 pic.twitter.com/FABi8AWOqM— JuventusFC (@juventusfcen) May 25, 2020
Нападающий аккуратным ударом отправил мяч точно в цель с отскоком от щита и отпраздновал попадание криком «Ola».
В текущем сезоне португалец принял участие в 32 матчах в составе «Ювентуса» во всех турнирах, в которых забил 25 мячей.
Ранее СМИ заподозрили, что Джорджина Родригес снова беременна от Роналду.