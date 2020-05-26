Роналду попал футбольным мячом в баскетбольное кольцо 

Все новости на карте

Португальскому футболисту «Ювентуса» Криштиану Роналду удалось попасть мячом в баскетбольное кольцо во время тренировки.

Ролик был опубликован в клубном Twitter.

Нападающий аккуратным ударом отправил мяч точно в цель с отскоком от щита и отпраздновал попадание криком «Ola».

В текущем сезоне португалец принял участие в 32 матчах в составе «Ювентуса» во всех турнирах, в которых забил 25 мячей.