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Стало известно об интересе владельцев «Манчестер Сити» к российскому клубу 

Lenta.ru и ещё 20 4 часа назад
«Манчестер Сити» заинтересовался российским клубом
Фото: Reuters
Владельцы клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Сити» заинтересованы в покупке российской команды «Уфа». Об этом в своем Telegram-канале рассказал комментатор Роман Нагучев.
По информации источника, холдинг City Football Group, владеющий горожанами, уже провел переговоры с представителями российской команды. По мнению комментатора, Башкортостан, будучи нефтяным регионом России, кажется бизнесменам выгодным для сотрудничества.
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов в интервью «Чемпионат.com» прокомментировал появившуюся информацию о продаже клуба. Он заявил, что клуб заточен под бизнес-проекты, но о них он предпочитает не распространяться.
«Уфа» была основана в 2009 году. С сезона-2014/2015 клуб выступает в Тинькофф Российской Премьер-Лиге. После 22 туров нынешнего розыгрыша первенства команда занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 27 очков.
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