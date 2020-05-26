Дзюба об азиатах: «Испражняются друг на друга» 

«Удивило, когда показывали Азию, как там на рынках. Говорили, что испражняются друг на друга, антисанитария и так далее», — заявил он.

По мнению спортсмена, причиной такого положения дел являются кулинарные предпочтения жителей азиатских стран. Он назвал ужасом то, что они едят, как это готовится и подается.

Также Дзюба выразил уверенность, что в ситуациях, подобных пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, должен спасать юмор. В этой связи он пожалел людей, раскритиковавших его за публикацию в марте шуточного видео о коронавирусе.

На нем инопланетный монстр убивает США, Китай и Европейский союз , которых олицетворяют космонавты, и не замечает Россию, пока та от страха не испускает газы из кишечника.

«Есть вещи, над которыми можно улыбнуться, и ничего страшного не будет», — убежден футболист.

Вспышка заболеваемости коронавирусной инфекцией, как сообщал «Рамблер», началась в декабре в Китае. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 5,5 миллиона человек.