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Дзюба об азиатах: «Испражняются друг на друга» 

Артём Кульша 1 час назад
Дзюба об азиатах: «Испражняются друг на друга»
Фото: РИА Новости
Азиаты испражняются друг на друга на рынках. Об этом, как сообщает Sport24, заявил футболист сборной России и петербургского клуба «Зенит» Артем Дзюба.
«Удивило, когда показывали Азию, как там на рынках. Говорили, что испражняются друг на друга, антисанитария и так далее», — заявил он.
По мнению спортсмена, причиной такого положения дел являются кулинарные предпочтения жителей азиатских стран. Он назвал ужасом то, что они едят, как это готовится и подается.
Также Дзюба выразил уверенность, что в ситуациях, подобных пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, должен спасать юмор. В этой связи он пожалел людей, раскритиковавших его за публикацию в марте шуточного видео о коронавирусе.
На нем инопланетный монстр убивает США, Китай и Европейский союз, которых олицетворяют космонавты, и не замечает Россию, пока та от страха не испускает газы из кишечника.
«Есть вещи, над которыми можно улыбнуться, и ничего страшного не будет», — убежден футболист.
Вспышка заболеваемости коронавирусной инфекцией, как сообщал «Рамблер», началась в декабре в Китае. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 5,5 миллиона человек.
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Футбол , Артем Дзюба , ЕС , Зенит , СБОРНАЯ РОССИИ
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