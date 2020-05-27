Фото невесты Роналду в нижнем белье поразило фанатов 

На снимке Родригес попозировала в нижнем белье.

«Первая обложка журнала, которая связана с моим стилем жизни», — подписала пост она.

Юзеры оценили красоту невесты футболиста.

«У нее тело богини», «Огненная красотка», «Кришу досталась роскошная женщина», — писали фанаты.

Пара встречается с 2016 года. Они воспитывают общую дочь Алану Мартину , а также троих детей Роналду от суррогатных матерей: Криштиану-младшего, Еву и Матео. В 2018 году стало известно об их помолвке.

Также сообщалось, что Родригес является главной наследницей Роналду. В случае смерти игрока она получит все его состояние, которое оценивается в более чем 300 миллионов евро.