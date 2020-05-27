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Фото невесты Роналду в нижнем белье поразило фанатов 

Lenta.ru и ещё 9 2 часа назад
Фото невесты Роналду в нижнем белье поразило фанатов
Фото: Instagram
Невеста нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду Джорджина Родригес попала на обложку португальского издания журнала Women’s Health и поразила пользователей сети. Фото доступно в Instagram модели.
На снимке Родригес попозировала в нижнем белье.
«Первая обложка журнала, которая связана с моим стилем жизни», — подписала пост она.
Юзеры оценили красоту невесты футболиста.
«У нее тело богини», «Огненная красотка», «Кришу досталась роскошная женщина», — писали фанаты.
Пара встречается с 2016 года. Они воспитывают общую дочь Алану Мартину, а также троих детей Роналду от суррогатных матерей: Криштиану-младшего, Еву и Матео. В 2018 году стало известно об их помолвке.
Также сообщалось, что Родригес является главной наследницей Роналду. В случае смерти игрока она получит все его состояние, которое оценивается в более чем 300 миллионов евро.
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Футбол , Джорджина Родригес , Алан Мартин , Криштиану Роналду
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