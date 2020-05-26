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Вратарь «Борнмута» заболел коронавирусом 

RT на русском и ещё 1 2 часа назад
Вратарь «Борнмута» заболел коронавирусом
Фото: Reuters
Вратарь «Борнмута» Арон Ремсдейл сообщил о заболевании коронавирусной инфекцией.
«Последние два дня пытался понять, как я мог заразиться. Предыдущий тест, перед началом тренировок, был отрицательным. На прошлой неделе занимался обычными делами. Ходил в супермаркет, ездил на заправку. Был осторожен, как и раньше, при карантине. Похоже, что заразился во время похода по магазинам. Я определённо шокирован. Предстоит провести семь дней в изоляции. Это даст мне время заняться делами в доме. Чувствую себя хорошо, нет никаких симптомов», — цитирует Ремсдейла The Sun.
22-летний голкипер в нынешнем сезоне принял участие в 28 матчах чемпионата Англии, пропустил 44 мяча и отдал одну результативную передачу.
Ранее сообщалось, что состояние заболевшего коронавирусом Погребняка улучшилось.
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