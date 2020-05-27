Назван самый ненавистный футбольный клуб Англии 

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"Лидс Юнайтед" является самым ненавистным футбольным клубом Англии, сообщает портал English Football Statistician в Twitter.

Для определения самой нелюбимой команды Туманного Альбиона было подсчитано количество обидных кричалок фанатов в адрес противника. "Лидс" стал лидером по этому показателю — 117 песнопений. Второе место занимает "Ливерпуль" (50), на третьей строчке расположился "Тоттенхэм Хотспур" (42).

После 29 туров чемпионата Англии "Ливерпуль" лидирует в турнирной таблице. В активе команды 82 очка.

Ранее сообщалось, что футболисты "Лидса" откажутся от части своих зарплат из-за пандемии коронавируса.

Самые ненавистные клубы Англии:

1. "Лидс Юнайтед" — 117;

2. "Ливерпуль" — 50;

3. "Тоттенхэм Хотспур" — 42;

4. "Манчестер Сити" — 39;

5. "Сандерленд" — 35;

7. "Ньюкасл Юнайтед" — 33;

8. "Челси" — 29;

9. "Бирмингем" — 25;

10. "Арсенал" — 21.