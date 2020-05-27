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СМИ: Сезон РПЛ может быть доигран со зрителями 

RT на русском и ещё 11 3 часа назад
Сезон РПЛ может быть доигран со зрителями
Фото: РИА Новости
Сезон Российской премьер-лиги (РПЛ), прерванный из-за пандемии коронавируса, может быть возобновлён с болельщиками на трибунах.
Об этом сообщает «Спорт-экспресс». По информации источника, Российский футбольный союз (РФС) ведёт переговоры с правительством страны относительно возможного допуска зрителей на трибуны с условием соблюдения социального дистанцирования.
Чемпионат РПЛ был приостановлен после 22-го тура в связи с пандемией коронавируса. Ожидается, что турнир был возобновлён 21 июня.
Ранее Федун выразил надежду, что после снятия карантина зрителей пустят на стадионы.
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