Футболист «Рубина» заболел коронавирусом

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Как сообщается на официальном сайте клуба, положительный тест игрок сдал ещё 18 мая в Казани, а 21-го числа результат подтвердился.

«С другими игроками и персоналом команды Николай Поярков не контактировал. Сейчас Поярков находится на самоизоляции в казанской квартире», — говорится в сообщении.