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Дзагоев объяснил, почему не уехал играть в Европу 

RT на русском и ещё 6 3 часа назад
Дзагоев объяснил, почему не уехал играть в Европу
Фото: РИА Новости
Полузащитник ЦСК Алан Дзагоев объяснил, почему не стал пробовать свои силы в одном из зарубежных чемпионатов.
«Я всегда говорил, что готов уехать в Европу. Но всё зависит от предложения — хотят нас видеть в клубах Европы или нет. Ни одного официального предложения мне никогда не было. Какие-то слухи — да, но до дела так и не дошло», — приводит слова футболиста gq.ru.
По мнению Дзагоева, из молодых игроков ЦСКА к выступлениям в Европе готовы Ильзат Ахметов и Иван Обляков. Кроме того, спортсмен вспомнил, что некоторое время назад в Англии проявляли интерес к Фёдору Чалову.
Ранее Дзагоев заявлял, что сезон РПЛ можно доиграть без проблем.
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