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Президент «Брешии» заявил, что Балотелли покинет клуб 

RT на русском и ещё 9 3 часа назад
Президент «Брешии» заявил об уходе Балотелли
Фото: Reuters
Президент итальянского футбольного клуба «Брешия» Массимо Челлино заявил, что нападающий сборной Италии Марио Балотелли покинет команду по окончании сезона.
«Он странный парень, он больше не думает о нас. Я воспринимаю это как данность. Его контракт аннулируется автоматически в случае вылета в серию В, так что, скорее всего, он станет свободным агентом, учитывая наше положение», — цитирует слова Челлино Football Italia.
По его словам, в клубе действительно верили, что Балотелли сможет помочь команде.
«Мы разочарованы в нём», — подчеркнул Челлино.
В активе Балотелли 36 матчей за сборную Италии, в которых он забил 14 мячей и отдал четыре голевые передачи. Вместе с командой он стал серебряным призёром чемпионата Европы 2012 года и бронзовым — Кубка конфедераций 2013 года.
Ранее Балотелли рассказал, что первые три дня на карантине ел картон.
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Футбол , Массимо Челлино , Марио Балотелли
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