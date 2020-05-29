Названа дата возобновления Кубка Англии по футболу

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Футбольная ассоциация Англии (FA) объявила дату возобновления розыгрыша Кубка Англии по футболу, прерванного из-за пандемии коронавируса.

Как сообщает пресс-служба FA, предварительно возобновление турнира запланировано на 27 и 28 июня, когда пройдут четвертьфинальные матчи. Полуфиналы должны состояться 18 и 19 июля, а финал — 1 августа.

В четвертьфиналах сыграют следующие пары: «Лестер Сити» — «Челси», «Ньюкасл Юнайтед» — «Манчестер Сити», «Шеффилд Юнайтед» — «Арсенал» и «Норвич Сити» — « Манчестер Юнайтед ».

Ранее АПЛ назвала дату возобновления сезона.