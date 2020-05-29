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FA назвала дату возобновления Кубка Англии по футболу 

RT на русском и ещё 14 2 часа назад
Названа дата возобновления Кубка Англии по футболу
Фото: Reuters
Футбольная ассоциация Англии (FA) объявила дату возобновления розыгрыша Кубка Англии по футболу, прерванного из-за пандемии коронавируса.
Как сообщает пресс-служба FA, предварительно возобновление турнира запланировано на 27 и 28 июня, когда пройдут четвертьфинальные матчи. Полуфиналы должны состояться 18 и 19 июля, а финал — 1 августа.
В четвертьфиналах сыграют следующие пары: «Лестер Сити» — «Челси», «Ньюкасл Юнайтед» — «Манчестер Сити», «Шеффилд Юнайтед» — «Арсенал» и «Норвич Сити» — «Манчестер Юнайтед».
Ранее АПЛ назвала дату возобновления сезона.
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Футбол , АПЛ , Манчестер Юнайтед
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