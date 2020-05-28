Президент РПЛ заявил о большой победе

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин назвал большой победой возобновление чемпионата России по футболу. Об этом Прядкин заявил ТАСС.
В четверг Роспотребнадзор согласовал возможность проведения матчей чемпионата России по футболу, прерванного из-за пандемии коронавируса, в присутствии зрителей, заполняемость трибун не должна превышать 10%.
"Футбол возвращается, это большая победа для всех нас. Хочу подчеркнуть особую роль Александра Валерьевича Дюкова в этом процессе и присоединяюсь к словам благодарности в адрес правительства, Роспотребнадзора и Министерства спорта РФ за продуктивное сотрудничество, которое позволило в короткие сроки принять решение о возобновлении футбольного сезона. Нам предстоит много работы, чтобы эффективно подготовиться к рестарту чемпионата и реализовать все необходимые меры для обеспечения безопасности всех участников матчей и болельщиков", — сказал Прядкин.
Сезон Тинькофф — Российской премьер-лиги из-за пандемии коронавируса был приостановлен 17 марта после 22 туров из 30 запланированных. 15 мая исполком Российского футбольного союза принял решение возобновить чемпионат России с 21 июня.