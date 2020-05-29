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СМИ: Гарай отказался продлевать контракт с «Валенсией» и покинет клуб 

Спорт РИА Новости и ещё 7 3 часа назад
Гарай отказался продлевать контракт с «Валенсией»
Фото: Reuters
Футболист Эсекьель Гарай отказался продлевать контракт с испанской "Валенсией" и покинет клуб, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на Radioesport.
Контракт 33-летнего игрока с "Валенсией" истекает 30 июня. По информации источника, испанский клуб предлагал Гараю соглашение с зарплатой в 2,7 миллиона евро с опцией об автоматическом продлении контракта еще на год, если бы футболист провел 20 матчей в следующем сезоне. Гарай отказался от предложения. В нынешнем сезон он сыграл 23 матча.
Гарай перешел в "Валенсию" из петербургского "Зенита" летом 2016 года. Гарай был одним из футболистов "Валенсии", который заразился коронавирусом.
Чемпионат Испании был прерван из-за коронавируса в марте, возобновление сезона ожидается с 12 июня.
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