Гарай отказался продлевать контракт с «Валенсией»

Футболист Эсекьель Гарай отказался продлевать контракт с испанской "Валенсией" и покинет клуб, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на Radioesport.

Контракт 33-летнего игрока с "Валенсией" истекает 30 июня. По информации источника, испанский клуб предлагал Гараю соглашение с зарплатой в 2,7 миллиона евро с опцией об автоматическом продлении контракта еще на год, если бы футболист провел 20 матчей в следующем сезоне. Гарай отказался от предложения. В нынешнем сезон он сыграл 23 матча.

Гарай перешел в "Валенсию" из петербургского "Зенита" летом 2016 года. Гарай был одним из футболистов "Валенсии", который заразился коронавирусом.

Чемпионат Испании был прерван из-за коронавируса в марте, возобновление сезона ожидается с 12 июня.