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25-летний игрок из Боливии скончался от коронавируса 

Чемпионат.com и ещё 5 6 часов назад
25-летний футболист умер от коронавируса
Фото: Reuters
Боливийский футболист Дейберт Франс Роман Гузман скончался от коронавирусной инфекции в возрасте 25 лет, сообщает пресс-служба Федерации футбола Боливии (FBF) на странице в «Твиттере».
Роман выступал в составе команды университета Тринидада, который играет в одном из низших дивизионов чемпионата Боливии. Ранее от коронавируса скончались отец футболиста Белизарио Роман и его дядя Кармело Роман.
Из-за пандемии коронавируса приостановлены многие спортивные турниры. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По информации на 30 мая, коронавирусом заразилось более 6 млн человек. От него скончалось более 366 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 2,6 млн человек.
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