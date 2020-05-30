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Аршавин: когда мной интересовалась «Барселона», «Зенит» ответил им, что обменяет меня только на Месси 

RT на русском и ещё 15 3 часа назад
Аршавина хотели обменять на Месси
Фото: Twitter
Бывший футболист сборной России и петербургского «Зенита» Андрей Аршавин вспомнил о своём несостоявшемся переходе в испанскую «Барселону» в 2008 году.
«Когда мной интересовалась «Барса», «Зенит» якобы отправил им ответ, где они говорят, что обменяют меня только на Месси. Не знаю, насколько это правда, но факт есть факт — в «Барселону» меня не отпустили», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».
Он также признался, что даже не думал о том, мог ли он тогда заплатить €3 млн из своего кармана ради перехода.
«Да и кажется у меня таких денег не было тогда», — добавил Аршавин.
Готов ли я был заплатить со своего кармана 3 миллиона, чтобы выкупить контракт? Не знаю, не думал об этом. Да и кажется у меня таких денег не было тогда
Аршавин завершил карьеру в 2018 году. Последним его клубом был казахстанский «Кайрат». Помимо этого, он за свою карьеру выступал за «Зенит», «Кубань» и английский «Арсенал».
Ранее Аршавин объяснил свою знаменитую фразу после поражения от Греции на Евро-2012.
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Комментарии 2
Футбол , Андрей Аршавин , Зенит , СБОРНАЯ РОССИИ
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