Аршавина хотели обменять на Месси

«Когда мной интересовалась «Барса», «Зенит» якобы отправил им ответ, где они говорят, что обменяют меня только на Месси. Не знаю, насколько это правда, но факт есть факт — в «Барселону» меня не отпустили», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Он также признался, что даже не думал о том, мог ли он тогда заплатить €3 млн из своего кармана ради перехода.

«Да и кажется у меня таких денег не было тогда», — добавил Аршавин.

Готов ли я был заплатить со своего кармана 3 миллиона, чтобы выкупить контракт? Не знаю, не думал об этом. Да и кажется у меня таких денег не было тогда

Аршавин завершил карьеру в 2018 году. Последним его клубом был казахстанский «Кайрат». Помимо этого, он за свою карьеру выступал за «Зенит», «Кубань» и английский «Арсенал».

Ранее Аршавин объяснил свою знаменитую фразу после поражения от Греции на Евро-2012.