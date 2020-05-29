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Лигу чемпионов могут доиграть в необычном формате 

Национальная Служба Новостей и ещё 10 31 минуту назад
Лигу чемпионов могут доиграть в необычном формате
Фото: Reuters
Заключительная стадия текущего розыгрыша Лиги чемпионов может пройти в необычном формате. УЕФА рассматривает вариант, при котором после стадии 1/4 финала турнир будет доигран в формате «Финала четырёх». Об этом сообщает Sky Sport Italia. Источник отмечает, что эти матчи планируют провести в Германии, где уже возобновили национальное первенство.
Также стало известно, что встречи 1/8 финала могут состояться 7 и 8 августа, четвертьфинальные — 13 и 14 августа, а решающий поединок будет сыгран 31-го числа.
Напомним, финал Лиги чемпионов должен был пройти в Стамбуле, однако, в УЕФА считают, что турецкие власти на фоне пандемии коронавируса не смогут гарантировать безопасность всем участникам.
Ранее сообщалось, что парижский Пари Сен-Жермен признан чемпионом Франции по итогам текущего сезона. Такое решение вынужденно принято в связи с пандемией коронавируса. Ранее кабинет министров пятой республики запретил французской федерации футбола доигрывать сезон в Лиге 1.
Как сообщает L’Equipe, ссылаясь на собственный источник, решение выработано на совещании руководства лиги и представителей клубов. Они пришли к соглашению, что итоговые места в чемпионате будут распределены согласно положению в турнирной таблице, которое сложилось на момент остановки чемпионата, подчеркивает «Свободная пресса».
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Футбол , УЕФА
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