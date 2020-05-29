Аршавин: «Я оставил зарубку в истории „Арсенала“»

Футболист с перерывами играл за "канониров" в 2009-2013 г.г.

"В раздевалке лондонцев меня удивило то, что спортсмены за час до поединков брали мячи и начинали их набивать. Вот так играли друг с другом минут 30-40. И они так уставали, что не нужно было еще разминаться.

Я бы хотел пробыть в "Арсенале" дольше и играть ярче. Однако я все же оставил зарубку в истории клуба… Тем самым покером в ворота "Ливерпуля" точно. Мог бы я играть лучше? Вероятнее всего. Однако для этого мне нужно было раньше переходить в "Арсенал". Почему перестал играть? Уолкотт, Касорла, Подольски тогда виделись тренерскому штабу предпочтительнее, чем я", — цитирует атлета "Матч ТВ".