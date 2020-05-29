«Милан» включился в борьбу за Сердара Азмуна 

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"Милан" положил глаз на форварда "Зенита" Сердара Азмуна.

Как информирует Calciomercato, красно-черные уже заинтересовались ситуацией с трансфером иранца и контактировали с агентом футболиста.

Стоит отметить, что Азмун пополнил "Зенит" в феврале 2019 года, перейдя из казанского "Рубина" за €12 млн В текущем сезоне, прерванном из-за коронавируса, 25-летний нападающий отыграл в 21 матче чемпионата России, забил 10 мячей и отдал шесть голевых пасов.

Ранее президент итальянского футбола воодушевился возобновлением сезона Серии А.