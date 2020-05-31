Английские клубы намерены заполучить защитника ПСЖ 

"Саутгемптон" и "Лидс" проявляют интерес к защитнику "Пари Сен-Жермен" Тьерно Бальде, сообщает издание L'Equipe.

По сведениям, английские клубы следят за футболистом и намерены подписать его в летнее трансферное окно. Также игрок входит в сферу интересов "Сент-Этьена". Контракт Бальде с парижанами истекает 30 июня, поэтому он может перейти в другой клуб бесплатно.

17-летний Бальде является воспитанником ПСЖ, но пока что не провел ни одного матча за основной состав. В нынешнем сезоне он провел 4 поединка в Юношеской лиге УЕФА.